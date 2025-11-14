La CHD mantiene activos 13 avisos hidrológicos por el crecimiento del caudal de ocho ríos en cinco provincias

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activos a estas horas 13 avisos hidrológicos, todos ellos en amarillo, por el crecimiento del caudal de ocho ríos, en cinco provincias, a causa de la borrasca Claudia, que azota desde este jueves y hasta el domingo la Península Ibérica, según los datos del Sistema Automático de Información del Duero (SAIH), recogidos por Ical.

Solo el Bernesga y el Curueño, en la provincia de León, tienen tendencia a crecer en las próximas horas, mientras que el resto, o bien se mantienen estables o en ligero descenso.

Así, León es la provincia en la que se encuentran la mayor parte de estos avisos. El río Bernesga cuenta con cuatro puntos en aviso amarillo, a su paso por los puntos de control ubicados en Villamanín, León y Alija de la Ribera, donde se mantiene estable, así como en Cascantes, donde va al alza, con 77 metros cúbicos por segundo.

Río Curueño

También el río Curueño, en esta misma provincia, cuenta con tres puntos en aviso, en Caldas de Nocedo y Tolibia de Abajo (estables) y en Ambasaguas, donde se prevé una subida en la próximas horas, con un caudal actual de 80,91 metros cúbicos por segundo. En León, además, se encuentran en aviso el río Porma, en la localidad de Secos, y el Yuso, en Boca de Huérgano.

Además, el río Águeda, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), baja con un caudal de 204,69 metros cúbicos por segundo, pero a la baja; el Carrión, en Triollo (Palencia), con 81 metros cúbicos; el Tera, en Puebla de Sanabria (Zamora), con 172,3; y el Tormes, en El Barco de Ávila (Ávila), con 425,73 metros cúbicos por segundo.