Castilla y León respira aliviada tras una noche marcada por los avisos rojos de AEMET

Desde hace varios días, las previsiones apuntaban a un intenso temporal de lluvias en la mitad oeste de la Península Ibérica y, durante este jueves se han confirmado gran parte de los pronósticos. La llegada de la borrasca Claudia al país ha dejado numerosas lluvias en muchos puntos de España, con especial relevancia en Castilla y León. De hecho, el cambio de las previsiones de AEMET a última hora de cara a la pasada noche obligó al lanzamiento de mensajes ES-Alert en la provincia de Ávila, donde se han producido los mayores daños de un episodio meteorológico que parece dar ya sus coletazos finales.

La actualización en tiempo real de los datos de la CHD han informado durante la noche de un caudal peligroso en la mayoría ríos de la Comunidad, acabando esta situación con el desbordamiento del río Tormes a su paso por El Barco de Ávila. Por suerte para sus habitantes, el ritmo al que baja al río a primera hora de la mañana es de alrededor de 500 m3s/s, cifra muy inferior a los 1.500 m3/s que se han registrado durante la noche, lo que ha obligado a cortar las carreteras AV-P-536 y AV-P-537. En cuanto al resto de cuencas, pese a haber tenido también momentos complicados durante la madrugada, se ha vuelto a una relativa calma -aunque aún en nivel amarillo- a primera hora de la mañana.

La previsión para este viernes, 14 de noviembre, es mucho más alentadora que lo vivido durante las últimas jornadas, con 'solamente' siete avisos amarillos notificados por parte de AEMET, todos ellos de nivel amarillo en las siguientes comarcas meteorológicas: Cordillera Cantábrica (León y Palencia), Sistema Central (Ávila y Salamanca), Sur (Ávila y Salamanca) y Sanabria (Zamora). Además, gran parte de estos avisos decaerán a las 12:00, quedando solo activos los relativos a las provincias de Ávila y Salamanca. En ambos casos, se puede acumular precipitaciones de 40 l/m2 durante 12 horas.

Fin de semana en calma

El panorama para el fin de semana es mucho mejor en el conjunto de la Comunidad, pese a que las lluvias seguirán afectando a gran parte del territorio con mucha menor intensidad. Por el momento, de cara al sábado se mantendrían los avisos amarillos en las comarcas de Ávila y Salamanca afectadas ya en el día de hoy, estando las abulenses coloreadas de naranja por lluvias que podrían descargar hasta 200 l/m2 en un espacio temporal de 12 horas. En cuanto a los primeros días de la próxima semana, la tónica general será de un lunes lluvioso en el que las precipitaciones se desplazarán de oeste a este para dar paso a un martes mucho más tranquilo en el que se verán de nuevo los rayos del sol.