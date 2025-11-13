Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSJCyL confirma la sentencia de 20 años de prisión a la mujer acusada de matar a una anciana en una residencia de León

El Alto Tribunal estima, en parte, el recurso presentado y condena a la acusada a pagar 5.175 euros a los herederos de la fallecida

La mujer acusada a su llegada al juicio, en una imagen de archivo.

La mujer acusada a su llegada al juicio, en una imagen de archivo. / Campillo/Ical

Ical

León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la condena de 20 años de prisión, por un delito de asesinato alevoso consumado, a Silvia V. R., la auxiliar de Enfermería acusada de agredir a una anciana de 98 años y posteriormente administrarle varias dosis de insulina con intención de causarle la muerte el 17 de agosto de 2022 en la Residencia Virgen del Camino de León.

Desestima así, de forma parcial, el recurso presentado por la defensa de la condenada y asegura que no está demostrado que se haya vulnerado el derecho fundamental "a la tutela judicial efectiva derivada de que no se le tomó declaración por el delito de asesinato”, dice la sentencia del TSJCyL.

Hechos probados

Añade que los hechos han quedado probados y explica que tampoco se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia

También desestima el recurso del Ministerio Fiscal, quien reclamaba la prisión permanente revisable, por lo que ratifica la condena de 20 años de prisión.

La sentencia sí estima la parte referente a la indemnización a los herederos de la fallecida, que finalmente queda en 5.175 euros por las lesiones causadas y se imponen las costas.

Noticias relacionadas y más

Finalmente recuerda que contra esta sentencia cabe recurso de casación que debe presentarse en un plazo de cinco días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos
  2. Pierde parte de una oreja tras recibir un mordisco durante una violenta pelea en Valladolid
  3. Desalojado parcialmente un cuartel de la Guardia Civil debido a las grietas
  4. Dos muertos y dos heridos graves en un accidente de tráfico en la A-601 a la altura de Encinillas (Segovia)
  5. Fallece una joven de 22 años en un accidente en Salamanca
  6. Alerta amarilla en siete provincias de Castilla y León por lluvias, tormentas y rachas de viento de hasta 90 km/h
  7. La ciudad más pequeña de España está en Castilla y León
  8. Rescatados 16 perros abandonados y hallados dos muertos en unas naves industriales

Tres detenidos en León al desarticular un grupo criminal que traficaba con cocaína

El TSJCyL confirma la sentencia de 20 años de prisión a la mujer acusada de matar a una anciana en una residencia de León

El TSJCyL confirma la sentencia de 20 años de prisión a la mujer acusada de matar a una anciana en una residencia de León

Tres detenidos por agredir, golpear y desnudar a un joven en Palencia

Tres detenidos por agredir, golpear y desnudar a un joven en Palencia

El expresidente de Caja Duero Sebastián Battaner fallece a los 84 años

González Corral lamenta el abandono del Gobierno tres meses después de los incendios

AEMET avisa: los vientos y las lluvias teñiran de amarillo (casi) todo el mapa de Castilla y León

AEMET avisa: los vientos y las lluvias teñiran de amarillo (casi) todo el mapa de Castilla y León

Isabel Blanco: “Cuando el PSOE gobierna las mujeres de Castilla y León están más desprotegidas”

Isabel Blanco: “Cuando el PSOE gobierna las mujeres de Castilla y León están más desprotegidas”

Castilla y León, líder en turismo enológico con 624.460 visitantes en 2024, un 3,8 por ciento más

Castilla y León, líder en turismo enológico con 624.460 visitantes en 2024, un 3,8 por ciento más
Tracking Pixel Contents