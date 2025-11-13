El TSJCyL confirma la sentencia de 20 años de prisión a la mujer acusada de matar a una anciana en una residencia de León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la condena de 20 años de prisión, por un delito de asesinato alevoso consumado, a Silvia V. R., la auxiliar de Enfermería acusada de agredir a una anciana de 98 años y posteriormente administrarle varias dosis de insulina con intención de causarle la muerte el 17 de agosto de 2022 en la Residencia Virgen del Camino de León.

Desestima así, de forma parcial, el recurso presentado por la defensa de la condenada y asegura que no está demostrado que se haya vulnerado el derecho fundamental "a la tutela judicial efectiva derivada de que no se le tomó declaración por el delito de asesinato”, dice la sentencia del TSJCyL.

Hechos probados

Añade que los hechos han quedado probados y explica que tampoco se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia

También desestima el recurso del Ministerio Fiscal, quien reclamaba la prisión permanente revisable, por lo que ratifica la condena de 20 años de prisión.

La sentencia sí estima la parte referente a la indemnización a los herederos de la fallecida, que finalmente queda en 5.175 euros por las lesiones causadas y se imponen las costas.

Finalmente recuerda que contra esta sentencia cabe recurso de casación que debe presentarse en un plazo de cinco días.