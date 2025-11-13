Tres detenidos en León al desarticular un grupo criminal que traficaba con cocaína
La Guardia Civil ha desmantelado tres puntos de venta y se ha decomisado un kilo de cocaína, entre otras sustancias
Ical
La Guardia Civil de León ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por lo que da por desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico y distribución de cocaína y marihuana en la capital leonesa y a robos con violencia e intimidación. Los agentes han desmantelado tres puntos de venta y se han incautado además de varias sustancias, entre ellas un kilo de cocaína, y otros efectos, según informaron fuentes del Instituto Armado.
La investigación de la operación "Peña pinta" que ha desarrollado el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga de la Guardia Civil se inicio a principios del mes de julio y a lo largo de ella se practicaron diversos registros en viviendas y lugares cerrados, procediendo a la aprehensión de varias sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, así como una gran variedad de objetos propios de estas tipologías delictivas como son las balanzas de precisión “tanitas” para el pesaje de la droga.
Robo con violencia
Además, se esclareció un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones dado que, los detenidos tenían métodos violentos para el control de sus actividades o para el cobro de deudas.
Este grupo criminal utilizaba uno de los domicilios como “guardería” de la sustancia, donde el principal cabecilla vendía o suministraba a sus subalternos para que estos la menudearan en la calle a los clientes finales.
Además de las personas detenidas, se ha decomisado un kilo de cocaína, sustancia que se encontraba en diferentes paquetes, algunos en pequeñas dosis preparadas para su venta, 7.000 euros en billetes de diferente valor, una pistola simulada y evidencias probatorias de delitos de robo con violencia.
Antecedentes
Este grupo criminal contaba con antecedentes por tráfico de drogas y tras meses de investigación, en la mañana del martes, día 11 de noviembre, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de la USECIC y Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de sus integrantes y la realización de diferentes entradas y registros.
La investigación continúa abierta por si pudiera haber más personas relacionadas con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de León.
