Tres detenidos por agredir, golpear y desnudar a un joven en Palencia

Agentes de la Policía Local de Palencia detuvieron esta madrugada a tres personas como presuntas autoras de una agresión a un joven de 36 años en la avenida Ponce de León. Según el relato de los hechos, los implicados abordaron a la víctima, la golpearon y la desnudaron por completo.

El agredido logró escapar corriendo y pedir auxilio en un hotel cercano, desde donde se alertó a las autoridades. Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar, encontró al joven desnudo y con heridas superficiales en el rostro, lo cubrió con una manta térmica y tomó su declaración inicial. En ese momento, el joven describió a los agresores de manera que coincidía con una intervención previa esa misma noche, en la que agentes de la Policía Nacional identificaron y denunciaron a un grupo por tenencia de sustancias estupefacientes, señalaron a Ical fuentes del mismo cuerpo.

Uno era un familiar

Mientras los agentes entrevistaron a la víctima en el lugar de los hechos, se acercó un grupo de tres personas que encajaba con la descripción. Tras identificarles, el joven afirmó inicialmente que no eran los agresores (uno era un familiar suyo y los otros dos, desconocidos). Sin embargo, tras ser trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión para recibir atención médica, la víctima modificó su versión y confirmó que sí se trataba de los responsables. Según esta nueva declaración, la agresión podría responder a represalias motivadas por las denuncias administrativas previas por drogas.

Con esta información, la Policía Local activó un dispositivo de búsqueda y localizó a los tres sospechosos en la avenida República Argentina pasadas las 3.30 horas. En el lugar, los agentes les cachearon, les informaron de sus derechos, procedieron a su detención y les trasladaron a dependencias de la Policía Nacional, donde los policías actuantes comparecieron para formalizar el atestado.