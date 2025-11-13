Los sindicatos denuncian que el decreto del operativo contra incendios no aborda los problmeas estructurales
Aseguran que se trata de un intento de la Junta por “lavar su imagen”
Ical
Coincidiendo con la presentación en las Cortes de Castilla y León del proyecto de presupuesto de la Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por parte del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y TISCYL-USCAL se concentrado esta tarde a las puertas del Parlamento Autonómico para denunciar que la Junta siga adelante con su “decretazo” del operativo de incendios forestales cuando es un documento “que no aborda ninguno de los problemas estructurales del operativo de incendios y que supone un nuevo engaño a la ciudadanía”, según señalaron a Ical fuentes sindicales.
Además, denunciaron que el decreto no es más que un intento de lavar la imagen de la Junta, mientras se mantiene a los trabajadores “en condiciones indignas”.
