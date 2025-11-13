La Junta ve "nerviosismo" y "cobardía" en Sánchez por criticar a Mañueco en el Congreso

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha expresado este jueves que las críticas lanzadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), contra la gestión del presidente Alfonso Fernández Mañueco en los incendios del verano delatan "cierto nerviosismo" y una "cierta cobardía" por no dar opción a la réplica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por la intervención de Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados, Carriedo ha citado a "analistas" que han considerado que el presiente planteó una especie de "debate sobre el estado de las comunidades autónomas", cuando hace "mucho tiempo" que no convoca el debate de política general en el ámbito nacional.

Escenario electoral

Para el portavoz, esto "delata cierto nerviosismo ante el escenario electoral" que hay por delante en los próximos meses y una "cierta cobardía" por hacer estas manifestaciones en un foro en el que los presidentes autonómicos "no pueden contestar".

Por este motivo, ha retado a Sánchez a que lleve el debate sobre la gestión en las autonomías al foro que consideran adecuado, que es el Senado, donde el presidente de Castilla y León estaría "encantado" de debatir con él sobre las cuestiones aludidas en materia de incendios forestales y gestión sanitaria.

Sobre esto último, Carriedo ha cuestionado que Sánchez critique a Castilla y León por la privatización de pruebas y asistencia, cuando según la Junta es la tercera que menos externaliza, mientras que hay una autonomía "presidida por un socialista", en referencia a Cataluña, que es la que más destina a este fin.

Por este motivo, ha considerado que se trata de debates "útiles", pero ha remitido al Senado para que ambas partes puedan interactuar.EFE