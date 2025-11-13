Los avisos de AEMET darán una tregua a Castilla y León a partir del próximo sábado

Está siendo una semana muy convulsa en cuanto a la meteorología se refiere en toda Castilla y León. La llegada de la borrasca Claudia, la tercera de la temporada otoñal, ha teñido de amarillo (incluso naranja en algunos puntos) el mapa de la Comunidad. Al menos, según se puede apreciar en la web de la AEMET, que ha marcado prácticamente al completo el oeste peninsular como zona donde las inclemencias meteorológicas podrían tener especial relevancia. Una serie de jornadas inestables que podrían llegar a su fin, al menos momentáneo y siempre que se cumplan la previsión de este organismo, el próximo sábado.

Los avisos de la AEMET durante la jornada del jueves han ocupado todas las comarcas meteorológicas de Castilla y León, a excepción de tres: la leonesa de 'El Bierzo' y las sorianas de 'Meseta' y 'Sistema Central'. La mayor parte de estas advertencias 'solamente' eran de nivel amarillo, aunque también ha habido zonas castellano-leonesas que se han tenido que enfrentar y siguen sufriendo durante la tarde inclemencias de color naranja. Se trata, concretamente, de las salmantinas 'Sistema Central' y 'Sur,' además de sus homónimas abulenses. En ambos casos, el riesgo lo marcaban las lluvias, que podían dejar entre 80 y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

De cara a la jornada del viernes, la situación negativa remitirá poco a poco, dejando solamente 'pintadas' algunas zonas periféricas de Castilla y León. La AEMET mantendrá el aviso amarillo -40 l/m²- por lluvias en la abulense 'Sur', la leonesa 'Cordillera Cantábrica', las salmantinas 'Sistema Central' y 'Sur' y la zamorana 'Sanabria'. Asimismo, mantiene su color naranja -40 l/m²- la abulense 'Sistema Central'. En cuanto al viento, todas las advertencias de la Comunidad serán de nivel amarillo -entre 70 y 80 km/h-, afectando a las siguientes provincias: Burgos ('Cordillera Cantábrica', 'Norte' e 'Ibérica'), León ('Cordillera Cantábrica'), Palencia ('Cordillera Cantábrica'), Segovia ('Meseta' y 'Sistema Central') y Soria ('Ibérica' y 'Sistema Central').

Avisos meteorológicos para el 15 de noviembre en Castilla y León / AEMET

Relativa calma el sábado

Después de varias jornadas marcadas por las incesantes lluvias y fuertes rachas de viento, el fin de semana llegará con una situación de relativa calma. De hecho, se pasará de los 30 avisos de este jueves a 'solamente' 4 durante la jornada del sábado. Además, estas advertencias por la posibilidad de lluvias prolongadas quedan focalizadas en las provincias de Salamanca y Ávila, donde se verán afectadas sus comarcas de 'Sistema Central' y 'Sur'. En el resto de puntos que conforman Castilla y León, seguirán las lluvias y habrá incluso probabilidad de tormentas en algunas provincias, aunque sin llegar en ningún caso a la persistencia de los días precedentes.