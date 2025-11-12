Vázquez responde a Sánchez que Castilla y León es la tercera comunidad que menos presupuesto dedica a conciertos con la sanidad privada

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, respondió hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Castilla y León es la tercera comunidad que menos presupuesto dedica a conciertos con la sanidad privada, con un 3,5 por ciento.

199 millones de los fondos adicionales

En declaraciones recogidas por Ical, Vázquez respondió a la acusación lanzada esta mañana por el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que Sánchez aseguró que Castilla y León deriva 199 millones de euros a la sanidad privada de los fondos adicionales que el Ejecutivo central concede a las comunidades.

“Frente al ruido que acompaña siempre al presidente del Gobierno, Castilla y León habla con cifras”, apuntó Vázquez, que tras asegurar que la comunidad castellana y leonesa es la tercera que menos porcentaje de su presupuesto dedica a conciertos sanitarios, comparó esta situación con Cataluña, cuyo presidente, Salvador Illa, “fue ministro de Sanidad con Pedro Sánchez”, y cuyo gobierno “lidera el gasto en conciertos sanitarios en el país con el 21,7 por ciento y casi 3.500 millones de euros”.

Castilla-La Mancha

Un “ejemplo de las políticas privatizadoras del PSOE” que Vázquez extendió a Castilla-La Mancha, donde según sus datos, se destina el 5,1 por ciento del presupuesto sanitario a conciertos con la sanidad privada, o a Asturias y Navarra, donde dicho porcentaje se incrementa hasta el 6,2 y 6,4 por ciento, respectivamente.

“Todas ellas con una privatización superior a la de Castilla y León”, reiteró Vázquez, que también hizo referencia al último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública para situar a Castilla y León “en el grupo de las comunidades con menor privatización” y cuyo índice, incluso, “ha disminuido en tres puntos” en 2025.

“Queda meridianamente claro que esta intervención del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados no es más que una nueva cortina de humo para tapar los numerosos casos de corrupción que rodean a su partido y a su gobierno”, concluyó Vázquez.