El presidente de la Junta recibe a María Caamaño, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales
Fernández Mañueco muestra su cariño a la responsable del proyecto solidario La Sonrisa de María y a la “princesa futbolera guerrera”
Ical
Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recibió hoy en la sede de la Presidencia a María Caamaño, afectada por un sarcoma de Ewing y galardonada con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales en su última edición.
En el encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico mostró su cariño a “la princesa futbolera guerrera” y reconoció la labor que desarrolla la Asociación La Sonrisa de María. Por su parte, ella agradeció el apoyo recibido por parte de la Junta de Castilla y León durante el último año.
