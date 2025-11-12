Muere un cazador en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza
El 112 recibe el aviso de los compañeros de batida que localizaron a su compañero, de unos 70 años, inconsciente
Ical
Un varón de unos 70 años de edad falleció hoy tras darse un golpe en la cabeza al sufrir una caída mientras cazaba en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal de Oña (Burgos), según informaron hoy fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.
A las 10.17 horas, se recibe una llamada de unos cazadores que habían localizado a un compañero de batida, de unos 70 años, inconsciente, en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal de Oña, e indicaron que presentaba un traumatismo en la cabeza que sospechan se ha producido por una caída.
Así, se avisó a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos por si fuese necesario realizar porteo del paciente -y que movilizaron a los voluntarios de Briviesca- y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un helicóptero sanitario. El personal sanitario confirmó que el paciente se encontraba fallecido y la Guardia Civil activa el protocolo judicial.
