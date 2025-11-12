Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta autoriza la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria)

La delegada de la Junta en Soria firmó ayer la autorización

Celebración del Toro Júbilo en una imagen de archivo.

Celebración del Toro Júbilo en una imagen de archivo. / Eduardo Margareto / Ical

Ical

Soria

La Delegación Territorial de la Junta en Soria autorizó la celebración del festejo taurino tradicional del Toro Jubilo en Medinaceli. La autorización fue firmada ayer por la delegada, Yolanda de Gregorio. La resolución establece que los afectados pueden presentar un recurso de alzada ante la Dirección General de Protección Civil en el plazo de un mes.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte inició hoy el procedimiento para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial la fiesta del Toro Jubilo de Medinaceli. La Dirección General de Patrimonio Cultural publicó hoy en el Bocyl la resolución fechada el pasado 4 de noviembre por la que se incoa procedimiento para la declaración.

Este procedimiento y su posterior declaración como BIC va encaminado a proteger la celebración de este festejo, que fue prohibido el pasado año por el Juzgado Contencioso Administrativo de Soria, tras la solicitud de medidas “cautelarísimas” por parte del Partido Animalista con el Medio Ambiente. Este año el TSJCyL levantó dichas medidas por lo que se dio luz verde al festejo.

El Toro Jubilo de Medinaceli es una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVI, siendo el único ejemplo de la modalidad de toro de fuego que se desarrolla en Castilla y León. Se celebrará este sábado 15 de noviembre, en el marco de las fiestas patronales, a partir delas 23.30 horas en la Plaza Mayor de villa medinense.

