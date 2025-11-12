Isabel Blanco: “Cuando el PSOE gobierna las mujeres de Castilla y León están más desprotegidas”

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se refirió hoy a los nuevos fallos detectados en las pulseras de control de los maltratadores. “Cuando el Partido Socialista gobierna, las mujeres de Castilla y León están más desprotegidas. Lo vimos con la Ley del sí es sí, que se les avisó que era una mala ley, que iba a dejar a agresores sexuales en la calle antes de cumplir sus condenas y lo hemos visto estos días, en un caso en el que Tribunal Superior de Justicia de Burgos ha rebajado la condena a un agresor en aplicación de esa ley”.

“Y lo estamos viendo estos días con las pulseras. Esas son las políticas del Partido Socialista cuya ministra de Igualdad es la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León”. Ana Redondo, dijo, “no escucha cuando desde los distintos estamentos judiciales se le avisa de que está fallando, dice que son algunos casos y disfunciones. Fue la palabra que la ministra usó. Y no solamente no pone una solución, sino que las pulseras siguen fallando, desprotegiendo a las mujeres”, señaló.

Blanco cree que la ministra “tendrá que dar explicaciones de por qué no hizo caso cuando se le avisó, por qué dijo que eran disfunciones y por qué sabiendo el problema que hay no se pone una solución y las mujeres siguen estando desprotegidas”, recalcó antes de comentar que a una mujer que haya visto que la pulsera falla y que su agresor la tiene, le entra la duda, como así han trasladado las asociaciones, de si la suya va fallar o no va fallar.

“Nuestro objetivo tiene que ser, por encima de todo, atender y proteger a las mujeres. Nos cansamos de decir que las mujeres denuncien, que las vamos a proteger. Pero cuando el gobierno de Sánchez tiene que protegerlas, cuando la ministra Redondo tiene que protegerlas, fallan las pulseras. Esa es la realidad. Y esto es muy serio”, remarcó durante una visita a La Bañeza para conocer la ampliación del Centro de Día de personas con Alzheimer.