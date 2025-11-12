Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigado el propietario de una yegua por maltrato animal en Segovia

Presentaba heridas en las patas por las que no había recibido tratamiento veterinario

Imagen de la yegua muerta.

Imagen de la yegua muerta. / Guardia Civil

Ical

Segovia

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Segovia investigaron al propietario de una yegua como presunto autor de un delito de maltrato animal en la zona de "El Baldío". Presentaba heridas en las patas y, a través del aviso de un ciudadano, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el animal llevaba varios días tumbado sin poder levantarse.

Una patrulla se trasladó al lugar y localizó a la yegua muerta. Presentaba heridas abiertas en las patas delanteras y traseras, sin signos de haber recibido tratamiento veterinario alguno. Se realizaron las oportunas gestiones localizando al propietario, quien manifestó que las lesiones se produjeron al quedarse atrapado el animal en un paso canadiense, y que le había tratado un veterinario de las lesiones.

Noticias relacionadas y más

De las gestiones realizadas se pudo comprobar que el animal no había recibido dicho tratamiento veterinario, por lo que se procedió al inicio de una investigación del propietario y responsable del animal como supuesto autor de un delito de maltrato animal, al no facilitar los cuidados adecuados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un varón de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop de León
  2. Pierde parte de una oreja tras recibir un mordisco durante una violenta pelea en Valladolid
  3. Desalojado parcialmente un cuartel de la Guardia Civil debido a las grietas
  4. Dos muertos y dos heridos graves en un accidente de tráfico en la A-601 a la altura de Encinillas (Segovia)
  5. Fallece una joven de 22 años en un accidente en Salamanca
  6. ¿Quién es el hombre más rico de Castilla y Léon?
  7. La ciudad más pequeña de España está en Castilla y León
  8. Rescatados 16 perros abandonados y hallados dos muertos en unas naves industriales

AEMET avisa: los vientos y las lluvias teñiran de amarillo (casi) todo el mapa de Castilla y León

AEMET avisa: los vientos y las lluvias teñiran de amarillo (casi) todo el mapa de Castilla y León

Isabel Blanco: “Cuando el PSOE gobierna las mujeres de Castilla y León están más desprotegidas”

Isabel Blanco: “Cuando el PSOE gobierna las mujeres de Castilla y León están más desprotegidas”

Castilla y León, líder en turismo enológico con 624.460 visitantes en 2024, un 3,8 por ciento más

Castilla y León, líder en turismo enológico con 624.460 visitantes en 2024, un 3,8 por ciento más

La Junta autoriza la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria)

La Junta autoriza la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria)

Investigado el propietario de una yegua por maltrato animal en Segovia

Investigado el propietario de una yegua por maltrato animal en Segovia

El 96 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León se ha acogido a los ecorregímenes

El 96 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León se ha acogido a los ecorregímenes

Castilla y León activa el Plan de Vialidad Invernal con más de 3.000 efectivos y 457 quitanieves para sus 5.700 kilómetros de carreteras estatales

Castilla y León activa el Plan de Vialidad Invernal con más de 3.000 efectivos y 457 quitanieves para sus 5.700 kilómetros de carreteras estatales

Vázquez responde a Sánchez que Castilla y León es la tercera comunidad que menos presupuesto dedica a conciertos con la sanidad privada

Tracking Pixel Contents