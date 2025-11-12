González Corral lamenta el abandono del Gobierno tres meses después de los incendios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, lamentó que "tres meses después de los incendios, el sector agrario no ha recibido ni un solo euro del Gobierno de España", por lo que esperó que, tras el anuncio realizado por el ministro del ramo, Luis Planas, la pasada semana de conceder ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios, "estas palabras no se queden en una promesa incumplida". Una situación que, según refirió González Corral durante la presentación de las cuentas de su Consejería ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, se contrapone con las actuaciones de la Junta, que hasta ahora "ha dictado nueve acuerdos" para aprobar ayudas por un importe de cuatro millones de euros a 719 agricultores, ganaderos y apicultores afectados por el fuego de este verano.

Corral presentó "el mayor presupuesto para el sector agrario de los últimos 15 años", con 673 millones que se elevan hasta los 1.597 si se incluyen los fondos de la Política Agraria Común (PAC). Así lo hizo saber la consejera en lo que consideró estos presupuestos como "esenciales para el impulso y desarrollo" del sector agrario y agroalimentario de la comunidad. Destacó el impulso de las infraestructuras rurales y el regadío, a lo que se destinan 115,3 millones de euros. Destacó que se dedicarán 20 millones de euros a los planes para el ovino-caprino y de ganadería extensiva.