Castilla y León tiene su propio "Gran cañón"

Colorado tiene el gran cañón más famoso del mundo, pero Castilla y León también dispone del suyo propio. Tal vez no sea muy conocido, pero es un parque natural único con una superficie de nada más y nada menos que 11.000 hectáreas. Este paraje se encuentra entre las provincias de Soria y Burgos y ofrece una inmensa red de senderos. También puedes pasear en bici y a caballo y optar por otras actividades como las vías ferratas o la espeleología para recorrer la cueva Galiana.

Cañón del Río Lobos / Web patrimonionatural.org

Estamos hablando del Cañón del Río Lobos. Un espacio natural que se puede disfrutar, descubrir y recorrer de múltiples formas, ya que ofrece desde las opciones más aventureras hasta sencillas rutas para realizar en familia.

Además, se puede llegar en coche a cuatro de los cinco miradores de los dispone el parque y desde ellos se puede observar a algunos de los principales habitantes de este Cañón: buitres leonados, halcones, águilas o búhos reales, entre otros. Pero no solo hay aves, porque también abundan los jabalíes, los corzos, los gatos monteses, las nutrias o los tejones.

Visita obligada en este cañón de origen kárstico, con paredes calizas de unos 200 metros de altura, es también la ermita de San Bartolomé, templaria y románica. Está dentro del propio parque natural y lleva ahí desde el S.XIII.

En cuanto a las principales localidades desde las que acceder al Cañón, apunta estos nombres: San Leonardo de Yagüe y Ucero en la provincia de Soria y Hontoria del Pinar en Burgos. Pero la zona es amplia y hay muchas localidades que se pueden visitar y que ofrecen todo tipo de alojamientos para disfrutar de la naturaleza, el medio rural y el turismo activo.