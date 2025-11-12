AEMET avisa: los vientos y las lluvias teñiran de amarillo (casi) todo el mapa de Castilla y León

Se nota en prácticamente cualquier punto de Castilla y León. El plácido otoño de la primera quincena de octubre ha ido dejando paso, semana a semana, a un periodo mucho más tormentoso e inestable en las nueve provincias. Durante gran parte de la jornada de este miércoles, la mitad oeste de la Comunidad ha estado teñida de amarillo en los mapas de AEMET, una tendencia que se va a acrecentar en las próximas horas según las previsiones. Será así en casi todas las demarcaciones meteorológicas, que se repartirán los avisos por lluvia y fuertes vientos hasta bien entrado el próximo viernes.

Una vez caiga la noche de este 12 de noviembre, los avisos amarillos por viento apenas afectarán a la Cordillera Cantábrica, tanto en León como en Palencia, mientras que las lluvias se harán notar en Sanabria. En el caso zamorano, se trata de una indicación que tiene su inicio a las seis de la tarde y por la que se prevén hasta 40 litros por metro cuadrado en un espacio de 12 horas. En cuanto al resto de provincias, se irán sumando poco a poco a las advertencias de AEMET, destacando la posibilidad de fuertes lluvias en zonas de Ávila (Sistema Central y Sur), León (Cordillera Cantábrica y Meseta) o Salamanca (Sistema Central y Sur).

En cuanto la noche de paso a un nuevo día, será prácticamente toda la Comunidad la que se vuelva amarilla en el panel de avisos de la AEMET. De hecho, es mucho más fácil descartar aquellas zonas donde no haya ninguna advertencia, que son solo tres: la leonesa de El Bierzo y las sorianas de Meseta y Sistema Central. En el resto, ya sea el viento o la lluvia serán protagonistas durante todo el jueves, coincidiendo en algunos puntos ambos factores. En cuanto al viento, las zonas más afectadas serán la Cordillera Cantábrica (León y Palencia) y el Sistema Central (Salamanca y Ávila), con rachas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.

Avisos referentes a lluvias para el 13 de noviembre en Castilla y León / AEMET

Lluvias localizadas

Al contrario que en el caso del viento, que pondrá en aviso a todas las provincias de Castilla y León, las lluvias estarán mucho más localizadas. Así pues, se verán afectadas por estas inclemencias las comarcas meteorológicas Sur y Sistema Central (Ávila), Cordillera Cantábrica y Meseta (León), Sur y Sistema Central (Salamanca) y Sanabria (Zamora). Asimismo, también pesan avisos amarillos sobre zonas limítrofes con alguna provincia castellano-leonesa, como pueden ser la Montaña de Ourense o la Sierra de Madrid. Por todo ello, se pide a la población precaución y previsión de cara a sus desplazamientos.