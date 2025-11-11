UPL presenta una denuncia ante la Fiscalía por el "despilfarro" de los conciertos organizados por el Día de la Comunidad

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para reclamar que “se depuren las responsabilidades pertinentes” ante el "despilfarro” de dinero por parte de la Junta de Castilla y León con los conciertos organizados el pasado 23 de abril, Día de la Comunidad.

Delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

Así lo anunció esta mañana la formación en una comparecencia, donde la procuradora en las Cortes y secretaria general, Alicia Gallego y el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, remarcaron que se trata de “un gasto injustificado” y consideran que pueden existir delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y aquellos que pudieran derivarse de las investigaciones y las declaraciones que se solicita se lleven a cabo.

“Suponemos que la partida para el próximo año coincide en cifras con la del año pasado, suponemos que va a ser exactamente lo mismo y se van a volver a despilfarrar el dinero de los leoneses y castellanos en estos conciertos”, advirtió López Sendino.

Juan Magán

Los leonesistas denuncian que el concierto que Juan Magán ofreció en León supuso un desembolso de 177.240 euros que se adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad, mientras que el mismo artista cobró por otras actuaciones en ciudades como Gijón, Gandía o Pozuelo de Alarcón cantidades muy inferiores que se sitúan entre los 75.000 y 95.000 euros.

“Lo mismo sucede en Ponferrada con el concierto de Camela, con otra adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad que asciende a 102.564 euros, muy lejos de los 62.920 euros recibidos por su actuación el 2 de mayo de este año en Madrid o los 58.080 euros en un ayuntamiento de Murcia como el de Allama”, dice la UPL.

La situación se repite, dicen, en Zamora con Rulo y la Contrabanda y en las restantes provincias de la comunidad “con diferencias significativas de prácticamente el doble” en todos los conciertos. “Nos tendrán que explicar por qué razones sucede esto y tendrán que explicar a la Fiscalía los motivos de estos incrementos en las adjudicaciones”, sentencia la UPL.

Fundación para la Promoción de los Valores

Por otro lado Gallego volvió a lamentar la creación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León “por las disputas del PP y Vox” y que no tiene otro fin que generar “el falso sentimiento” de comunidad.

“Una fundación, la número 16, un chiringuito más al que se dotó con 1,3 millones de euros y ante lo que presentamos una Proposición No de Ley en las Cortes que fue aprobada para que no se utilizaran los recursos públicos para este tipo de fundaciones”, resaltó. Aún así, “la Junta lo que hizo fue seguir adelante y gastarse los 1,3 millones de euros”, denuncia la procuradora.

La líder leonesista explicó que se solicitó en abril toda la documentación de los contratos de adjudicación y prorrogaron la emisión de la misma hasta en dos ocasiones. “En cualquier caso, no entendemos como, por ejemplo Juan Magán, puede representar lo que dicen ellos de los valores e identidad de Castilla y León, no lo llegamos a comprender”, insistió.

Por último, tachó al Gobierno Autonómico de “soberbio” por “actuar sin dialogo ni raciocinio” al incluir una serie de partidas de gastos superfluo cuando lo que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 “lo que requieren son utilizarlos para otras muchas necesidades”.