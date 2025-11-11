Estas son las islas de Castilla y León

Pensar que en Castilla y León no hay islas es un error. Esta comunidad de interior guarda secretos y, entre ellos, algunos enclaves curiosos que merece mucho la pena descubrir. Es verdad que no tiene salida al mar, pero sí tiene islas (fluviales, pero islas). Más allá de las islas de vegetación y/o sedimentos que podemos ver en diferentes puntos de los cauces de los ríos que recorren la comunidad, hay dos lugares que merecen una visita: la isla del Soto y la isla del Burguillo.

Isla del Soto / Web de turismo de Santa Marta de Tormes

La primera de ellas se encuentra en la provincia de Salamanca, en concreto en el término municipal de Santa Marta de Tormes. La isla del Soto es un lugar estupendo para disfrutar de tiempo libre en la natuleza, ya que sus 14 hectáreas son perfectas para hacer deporte, pasear y observar la fauna y la flora de la zona.

Dispone de cuatro puestos para pescadores, observatorio de aves, un circuito para bicis de trial, dos kilómetros de caminos para peatones y bicicletas, zona infantil, un espacio habilitado con sillas y mesas y otra zona para mascotas.

¿Y cómo se llega a la isla? Es muy sencillo, hay tres accesos peatonales desde diferentes puntos del municipio a través de pasarelas.

Alquilar una isla

La isla del Burguillo, en la provincia de Ávila, es diferente. El motivo es que es una isla con castillo que puedes alquilar para vivir una experiencia totalmente diferente. El paraje es espectacular: 8.200 metros cuadrados con árboles, viñedos y playa que da a las aguas del pantano del Burguillo que llena el río Alberche.

La isla está totalmente amurallada, con tres puertas de acceso que dan a las playas y al embarcadero. El castillo, de 300 metros cuadrados, tiene cuatro dormitorios con capacidad para un máximo de diez personas. Si el grupo es más grande (hasta 38 personas) también hay "glamping", es decir, tiendas de campaña ya instaladas en la isla que ofrecen más comodidades que un camping normal y que se pueden utilizar entre los meses de mayo y octubre.

Una zona de la Isla del Burguillo. / FB

Los precios para alquilar la isla del Burguillo, para 8/10 personas, son los siguientes:

2 días (1 noche ): 1.300 euros

3 días (2 noches): 1.500 euros

6 días (5 noches): 2.800 euros

En el precio se incluye agua, calefacción, leña para las chimeneas, electricidad, ropa de cama y toallas para las personas alojadas en el Castillo y la limpieza normal antes y después del arrendamiento. Además, hay precios especiales y otras tarifas para eventos.

En este caso llegar a la isla tiene también cierto punto de aventura porque la única forma de hacerlo es mediante barca de remos (pero tranquilos, que se puede alquilar un motor si no se quiere remar).