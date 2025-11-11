Muere tras ser apuñalado por su hermano durante una reyerta en el barrio ponferradino de Cuatrovientos

Un hombre de 51 años de edad falleció en las últimas horas en el Hospital de León a consecuencia de las heridas causadas tras una reyerta con su hermano quien, presuntamente, le apuñaló, según confirma la Subdelegación del Gobierno en León.

La pelea se produjo en la tarde del pasado domingo, 9 de noviembre, en una vivienda del barrio ponferradino de Cuatrovientos, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León que alertaba del suceso.

El herido fue trasladado hasta el Hospital de León donde finalmente falleció en las últimas horas. El agresor ha sido detenido.