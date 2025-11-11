Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere tras ser apuñalado por su hermano durante una reyerta en el barrio ponferradino de Cuatrovientos

La pelea se produjo el domingo y el hombre murió en el Hospital de León en las últimas horas

Barrio ponferradino de Cuatrovientos (León), en el que se produjo una reyerta entre dos hermanos del que uno de ellos ha fallecido.

Barrio ponferradino de Cuatrovientos (León), en el que se produjo una reyerta entre dos hermanos del que uno de ellos ha fallecido. / César Sánchez - Ical

Ical

Ponferrada (León)

Un hombre de 51 años de edad falleció en las últimas horas en el Hospital de León a consecuencia de las heridas causadas tras una reyerta con su hermano quien, presuntamente, le apuñaló, según confirma la Subdelegación del Gobierno en León.

La pelea se produjo en la tarde del pasado domingo, 9 de noviembre, en una vivienda del barrio ponferradino de Cuatrovientos, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León que alertaba del suceso.

Noticias relacionadas y más

El herido fue trasladado hasta el Hospital de León donde finalmente falleció en las últimas horas. El agresor ha sido detenido.

TEMAS

Tracking Pixel Contents