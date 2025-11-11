Investigan a un hombre por intentar agredir a un médico con una muleta en Santovenia (Valladolid)

Agentes de la Guardia Civil investigan a un varón por intentar agredir a un médico con una muleta tras negarse a abandonar una consulta del centro de salud de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), por lo que podría haber cometido un presunto delito de atentado contra personal sanitario, según un comunicado recogido por Ical.

El altercado ocurrió el 31 de octubre cuando, según la denuncia presentada, a las 13.30 horas el médico salió brevemente de su consulta para dirigirse al baño. En ese momento, fue interceptado por un hombre que alegaba acudir por una urgencia. A pesar de no tener cita y de que el centro no dispone de servicio de urgencias, el facultativo accedió a atenderle.

Trato correcto

Durante la consulta, el paciente mostró una actitud hostil y acusó al médico de haberle tratado mal en una ocasión anterior. El profesional sanitario intentó mantener la calma y explicó que su trato había sido correcto, pero ante la insistencia y el tono agresivo del individuo, decidió no continuar con la atención médica.

Amenazas verbales

El paciente respondió con amenazas verbales e indicó que presentaría una reclamación y sugirió que podría hacer “algo más”. Al negarse a abandonar la consulta, el médico se vio obligado a interrumpir su actividad para llamar por teléfono, momento que aprovechó para trasladar las pertenencias del individuo a la sala de espera.

Fue entonces cuando el varón se dirigió al médico de forma violenta, utilizando la muleta de forma intimidatoria, e intentando agredirle con ella. El facultativo logró esquivar el golpe y refugiarse en su consulta, desde donde contactó con el servicio de emergencias 1-1-2. El agresor permaneció unos minutos más en el centro antes de marcharse.

La Guardia Civil logró identificar al presunto autor de los hechos, un varón de aproximadamente 60 años, quien fue investigado en las dependencias de la Benemérita por un supuesto delito de atentado a personal sanitario. Se han instruido las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

Esta actuación se incardina dentro del Plan Integral de Protección a Profesionales de la Salud, donde se recogen las medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. Con este plan, la Guardia Civil pretende reforzar y mejorar la prevención de la seguridad y la protección de los centros sanitarios y de los profesionales de la salud que allí trabajen, adoptando cuantas medidas sean precisas para incrementar la seguridad objetiva y subjetiva del personal sanitario.