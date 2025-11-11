La inversión en Dependencia superará los 1.006 millones, un 12,8% más

La inversión en Dependencia en 2026 superará los 1.006 millones de euros, un 12,8 por ciento más que este año, lo que supone un gasto diario de tres millones, según afirmó la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, durante su comparecencia en las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su Consejería, intervención en la que recalcó que los últimos informes independientes sitúan a Castilla y León como la comunidad autónoma que mejor gestiona la Dependencia en España.

En este sentido, indicó que se atienden a 127.957 personas con 180.623 prestaciones, lo que supone 19.275 dependientes atendidos más que al inicio de legislatura, un 17,73 por ciento a mayores. Al mismo tiempo, también destacó que Castilla y León es la única comunidad que "prácticamente" no tiene lista de espera, ya que tan solo un 0,16 por ciento de las personas con derecho reconocido se encuentran sin resolución. Indicó que en línea de la Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable 2025-2027, se potenciará el envejecimiento saludable y activo y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

Por su parte, el proyecto de presupuestos de la Consejería de Familia para el próximo año se incrementa un 11,4 por ciento, hasta los 1.524 millones de euros, la cifra más alta de su historia", según destacó la vicepresidenta de la Junta.

Reuniones con los grupos

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, confirmó que el Grupo Socialista de las Cortes presentará la enmienda a la totalidad para devolver el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 a la Junta, ya que señaló son unas cuentas "infames".

Con respecto a las negociaciones, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ha anunciado que el viernes se reunirá con los socialistas y el sábado, con los dirigentes de Vox para buscar apoyos al proyecto de presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 . Además, el lunes siguiente lo hará con UPL, Soria Ya y con dos de los tres miembros del Mixto -Pedro Pascual, de Por Ávila, y Pablo Fernández, de Unidad Podemos, y el PP, según la información oficial recabada por Ical.