AEMET lanza nuevos avisos amarillos para Castilla y León por fuertes vientos y precipitaciones

Habitualmente, la segunda semana de noviembre suele ser un periodo tranquilo en lo meteorológico, conocido de manera cariñosa como 'veranillo de San Martín'. Sin embargo, el presente otoño no se rige por sus normas habituales y en este caso no iba a ser menos. Después de un octubre en el que hubo que esperar demasiado para ver las primeras gotas sobre muchas zonas de Castilla y León, noviembre está experimentando un sinfín de avisos por parte de la AEMET sobre posibles inclemencias meteorológicas. Una lista a la que se suman nuevas jornadas preocupantes por culpa del viento y la lluvia.

Avisos meteorológicos para el miércoles, 12 de octubre / AEMET

El mapa que ofrecía la AEMET durante este martes era ya un presagio de lo que podrá sufrir en las próximas 48 horas en Castilla y León. Sin ningún aviso en las nueve provincias, sí que se veían de color amarillo zonas limítrofes de Galicia, Asturias o Cantabria. En todos los casos, por las fuertes rachas de viento que se preveían. Y así es como la meteorología, que no entiende de fronteras, llevará a partir de este miércoles las tempestades a la Comunidad. Para ser más precisos, durante la noche habrá avisos amarillos en León (Cordillera Cantábrica), Palencia (Cordillera Cantábrica) y Zamora (Sanabria).

Será con las primeras luces del día cuando este color se extienda por más lugares de Castilla y León, pues se suman a la lista otras demarcaciones de AEMET en las provincias de Ávila (Sistema Central), Burgos (Meseta, Cantábrica del Ebro y Cordillera Cantábrica), León (Meseta), Salamanca (Meseta y Sistema Central) y Zamora (Meseta). En cualquiera de los casos, se tratará de vientos de componente sur, que podrían elevarse hasta los 70 u 80 kilómetros por hora en dichas comarcas meteorológicas. Con la llegada de la noche, los avisos bajarán de nuevo en cuanto a número y quedarán reducidos a la Cordillera Cantábrica de León y Palencia.

Avisos meteorológicos para el jueves, 13 de octubre / AEMET

Lluvias

Mientras que el viento será el protagonista único de las inclemencias durante el miércoles, un día después llegarán las lluvias como nuevas invitadas a la fiesta. Desde la medianoche, este problema se hará visible en Ávila (Sur), Salamanca (Sistema Central y Sur) y Zamora (Sanabria). Estos avisos, de color amarillo, se alargarán durante toda la jornada, compartiendo durante el día espacio en la lista de la AEMET con el viento. En cuanto a las tempestades, repiten todas las demarcaciones del día anterior, a las que se sumarán nuevas en Burgos (Ibérica), Segovia (Sistema Central) y Soria (Ibérica).