Pierde parte de una oreja tras recibir un mordisco durante una violenta pelea en Valladolid

Un agente localizó en el suelo la parte desmembrada, que pudo ser reimplantada a la víctima tras una intervención de urgencia en el Clínico

Dos agentes de la Policía Local. / Europa Press

Ical

Valladolid

Agentes de la Policía Nacional junto a una dotación de Policía Municipal detuvieron en Valladolid en la madrugada del domingo a dos hombres por un delito de lesiones graves. Los hechos ocurrieron sobre las dos horas, cuando se recibió un aviso de una pelea entre dos hombres en la calle Carmelo.

A su llegada, los agentes comprobaron como los dos individuos estaba enzarzados en un violento enfrentamiento. Los policías procedieron a separarlos, aunque uno, con una actitud muy violenta, llegó incluso a golpear a los agentes. El otro hombre aprovechó ese momento para salir huyendo, algo que no logró al ser alcanzado a la carrera por dos de los agentes.

Los policías pudieron observar como el varón que se había dado a la fuga presentaba un corte profundo en la ceja por el que sangraba abundantemente mientras que al otro le faltaba un trozo de la oreja izquierda debido a una mordedura, por lo que solicitaron el traslado de los dos hombres a dependencias sanitarias. Además, uno de los agentes localizó el trozo de oreja que le faltaba al hombre en el suelo, y lo trasladó rápidamente al Hospital Clínico Universitario, donde se lo reimplantaron en una intervención de urgencia.

Una vez atendidos de sus heridas, a ambos se les comunicó su detención por un delito de lesiones graves, quedando uno de ellos bajo custodia policial en el hospital y el otro fue trasladado a la Comisaría de Delicias, donde se ha dado continuidad a las diligencias policiales, para ponerlas en conocimiento de la autoridad judicial. No obstante, según confirmaron fuentes policiales a Ical, ninguno de los dos detenidos colaboró a la hora de facilitar su identidad o indicar el motivo de la pelea. Ambos detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

