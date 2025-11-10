Mañueco pide a PSOE y Vox “altura de miras” en la negociación de los presupuestos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy desde el Rectorado de la Universidad de Burgos (UBU) a los grupos políticos, especialmente a los dos más importantes (PSOE y Vox), que “tengan altura de miras” y que “dejen la pinza política que en determinadas ocasiones desarrollan” y que “por encima de sus intereses partidistas estén pensando en las personas de Castilla y León o en los intereses de la Universidad de Burgos”.

Comparecencias

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó que hoy empezaron las comparecencias de los consejeros en las Cortes para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, en lo relativo a sus departamentos. Lo dijo durante su comparecencia, acompañado por el rector de la UBU, José Miguel García, al término de la reunión que mantuvieron, en la que reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico con la implantación del grado de Medicina, con una oferta de 72 plazas anuales de nuevo ingreso.