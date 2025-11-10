El "Fiordo Leonés": el pueblo que "renació de las aguas"

El pueblo actual es el resultado de un renacimiento. El antiguo Riaño, junto con otros ocho pueblos vecinos, quedaron sumergidos bajo las aguas a finales de los años 80 con la construcción del embalse. Hoy, la localidad reconstruida ha sabido reinventarse, convirtiendo la tragedia de su inundación en su principal seña de identidad y atractivo turístico.

La importancia del agua

El protagonista indiscutible es el Embalse de Riaño, cuyas aguas serpentean entre las montañas, siendo la base de numerosas actividades. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en barco turístico que se adentran en los desfiladeros, o practicar kayak y paddle surf. El paisaje, que en días claros permite avistar los Picos de Europa, es el escenario perfecto para los amantes de la fotografía.

La importancia del agua en Riaño. / Escapada Rural

La fotografía perfecta

La oferta de ocio se complementa con una red de miradores panorámicos. Puntos como el Mirador de Piedrashitas, el Alto de Valcayo (famoso por su estructura de "corazón") y el Collado de Llesba ofrecen vistas impresionantes, especialmente al atardecer. Además, la localidad se ha hecho popular por albergar el Columpio más Grande de España, un reclamo lúdico que garantiza vistas inigualables.

Fauna y flora

Riaño es también la puerta de entrada al Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un paraíso para el senderismo y la observación de fauna autóctona, como ciervos y rebecos.

Memoria histórica

Para aquellos interesados en la memoria del lugar, el Museo Etnográfico narra la historia de los pueblos desaparecidos, conservando la esencia y la forma de vida de la comarca. Elementos arquitectónicos trasladados, como un hórreo del pueblo de Salio, mantienen vivo el patrimonio local.