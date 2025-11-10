La comparecencia de Carriedo esboza el desacuerdo presupuestario en Castilla y León

La comparecencia ante las Cortes de Castilla y León del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), para analizar el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2026, y las réplicas dadas por los partidos de la oposición han servido este lunes para esbozar el desacuerdo al que parece abocada esta tramitación parlamentaria de las cuentas públicas.

Los reproches han ganado ampliamente a los parabienes en un extenso debate de más de cuatro horas, desarrollado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde Carriedo ha iniciado la ronda de comparecencias de los miembros del Gobierno autonómico que culminará el viernes, sin que se vislumbren posibilidades reales de que haya un acuerdo que permita aprobar el proyecto de ley de Presupuestos.

El argumento principal utilizado por Carriedo para buscar ese acuerdo, además de la bondad del presupuesto que ve el PP pero que no observa el resto de partidos, ha sido que su aprobación dejaría "un mejor escenario y mayor estabilidad para el Gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas", previstas para marzo.

Al final de su extensa intervención inicial ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, Carriedo ha ofrecido "mano tendida para intentar alcanzar el acuerdo más amplio posible".

Carriedo ha reiterado en su intervención las grandes cifras del presupuesto autonómico que pretenden aprobar para 2026 pero para el que de momento no cuentan con apoyo parlamentario, dotado con 15.715,61 millones de euros, el 7,92% más respecto al último aprobado, correspondiente a 2024, mientras que los actuales fueron prorrogados.

Críticas de la oposición

En sus réplicas, la oposición ha alternado críticas por el electoralismo, la falta de ejecución de partidas repetidas año tras año, las diferencias sobre la fiscalidad, la ausencia de un proyecto de ley de medidas y referencias a la corrupción y al propósito del PP de situar ahora a Castilla y León entre las tres mejores autonomías para vivir.

PSOE

En el caso de la portavoz socialista en esta comisión Rosa Rubio ha rechazado respaldar unos presupuestos que "no sirven" a la comunidad y se ha propuesto elaborar "los necesarios, adecuados, correctos y sociales" después de las elecciones previstas para marzo bajo la presidencia de Carlos Martínez (PSOE).

Vox

Por su parte, la procuradora de Vox Susana Suárez ha denunciado que esta propuesta de presupuestos es "pura estrategia electoral" y una "castaña pilonga", en lugar de las nueces de las que habla el eslogan del PP, al que ha responsabilizado de las "debilidades estructurales" que provocan que Castilla y León esté "estancada".

Tanto el PSOE como Vox han preguntado a Carriedo por sus planes ante una posible sentencia condenatoria en el caso de la trama eólica que juzga la Audiencia de Valladolid, si implica el pago de multas millonarias por parte de la Junta, ante lo que el consejero no ha contestado.

UPL

En el caso del procurador de la UPL José Ramón García ha expresado su desconfianza hacia la trayectoria de escasa ejecución presupuestaria que presenta la Junta de Castilla y León, especialmente respecto a las provincias de León, Zamora y Salamanca, la denominada Región Leonesa que ve "infrafinanciada".

Por último, el exvicepresiente de la Junta de Castilla y León y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha denunciado el uso electoral que en su opinión hace el Ejecutivo autonómico con el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, que ha calificado de "baratillo" en algunas inversiones.

PP

Ante estas críticas, la representante del PP Rosa María Esteban ha reconocido que parece que su partido y la Junta viven en "mundos distintos" a los percibidos por la oposición: "El problema es que a otros no les gusta que las cosas vayan bien en Castilla y León", ha zanjado la procuradora popular.

La conclusión de Carriedo

Pese a estas diferencias, percibidas también por la representante del PP, Carriedo ha trazado unas conclusiones optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo tras un debate que ha calificado de "útil" para "resolver las dudas": "Salimos con las posiciones más cerca de como entramos", ha afirmado.

"Siempre es bueno dialogar", ha añadido Carriedo, quien no obstante ha reconocido que mantienen "algunas diferencias", por lo que ha reiterado su ánimo para "dejar todos de lado las posiciones de partido y el escenario electoral".

Y ha sentenciado: "Si leen el presupuesto con los ojos de la gente de Castilla y León, verán que estamos mucho más cerca de lo que ustedes pueden pensar y por tanto hay un margen para el diálogo".