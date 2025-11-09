Herido el piloto de un parapente tras sufrir una caída mientras trataba de aterrizar en Segovia
El varón, de 60 años, fue trasladado en un helicóptero sanitario de Sacyl al hospital de la capital
Ical
El piloto de un parapente resultó herido esta mañana tras sufrir una caída y quedar inconsciente mientras trataba de aterrizar en una zona habilitada para ello en La Mata, término municipal de Arcones (Segovia), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.
La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió, en torno a las 12.23 horas, varias llamadas que solicitan asistencia para el piloto. Por ese motivo, se dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Navafría.
En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al piloto herido, de 60 años, a quien trasladó más tarde el helicóptero de Emergencias Sanitarias al Hospital de Segovia.
