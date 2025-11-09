Cuatro heridos en tres agresiones en Salamanca
Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Salamanca
Europa Press
Cuatro personas han resultado heridas en tres agresiones ocurridas en las últimas horas en Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León.
Uno de los sucesos tuvo lugar sobre las 22.50 horas del sábado, cuando el 1-1-2 recibió una llamada que avisaba de una agresión de un varón a dos personas en un establecimiento público del Paseo de la Estación.
El 1-1-2 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico. Ambas trasladaron al hospital de Salamanca a un varón de 40 años y una mujer de 23 años.
Ya en la madrugada de este domingo, sobre las 5.22 horas, el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para un varón de 20 años a quien habían agredido con un vaso en la cara en la calle Miñagustín, a la altura de los juzgados.
El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico en la que finalmente se ha trasladado al herido al hospital de Salamanca.
Posteriormente, a las 6.26 horas, el Cuerpo Nacional de Policía ha llamado al 1-1-2 para solicitar asistencia para un varón de 24 años que presentaba una brecha en una ceja tras ser agredido con una botella en la calle Bermejeros, cruce con la calle Correhuela. El afectado ha sido trasladado al hospital de Salamanca.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- Fallece un varón de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop de León
- Óscar Puente, sobre los incendios del verano: 'Mañueco estuvo escondido en Cádiz hasta que yo puse un tuit
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Desalojado parcialmente un cuartel de la Guardia Civil debido a las grietas
- Fallece una joven de 22 años en un accidente en Salamanca
- Investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León
- ¿Quién es el hombre más rico de Castilla y Léon?