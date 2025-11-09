Cuatro heridos en tres agresiones en Salamanca

Cuatro personas han resultado heridas en tres agresiones ocurridas en las últimas horas en Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León.

Uno de los sucesos tuvo lugar sobre las 22.50 horas del sábado, cuando el 1-1-2 recibió una llamada que avisaba de una agresión de un varón a dos personas en un establecimiento público del Paseo de la Estación.

El 1-1-2 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico. Ambas trasladaron al hospital de Salamanca a un varón de 40 años y una mujer de 23 años.

Ya en la madrugada de este domingo, sobre las 5.22 horas, el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para un varón de 20 años a quien habían agredido con un vaso en la cara en la calle Miñagustín, a la altura de los juzgados.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico en la que finalmente se ha trasladado al herido al hospital de Salamanca.

Posteriormente, a las 6.26 horas, el Cuerpo Nacional de Policía ha llamado al 1-1-2 para solicitar asistencia para un varón de 24 años que presentaba una brecha en una ceja tras ser agredido con una botella en la calle Bermejeros, cruce con la calle Correhuela. El afectado ha sido trasladado al hospital de Salamanca.