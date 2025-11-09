La ciudad más pequeña de España está en Castilla y León.

Situada en la comarca de Las Merindades, Frías, oficialmente reconocida como la ciudad más pequeña de España, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más pintorescos de la provincia de Burgos. Este enclave medieval, que conserva su título de ciudad otorgado por Juan II de Castilla en 1435, cuenta con una arquitectura singular y una espectacular ubicación estratégica.

El municipio, declarado Conjunto Histórico Artístico, se asienta sobre el peñón de La Toba, dominando el valle del Ebro. Su principal atractivo reside en la armonía entre su patrimonio histórico y el entorno natural.

Elementos clave

El Castillo de los Velasco preside el horizonte de Frías. Esta fortaleza del siglo XII ofrece vistas panorámicas de 360 grados sobre el meandro del Ebro y la campiña circundante. Es un punto de visita obligado para los turistas que buscan capturar la esencia de la fortificación medieval.

Otro de los sellos de identidad de Frías son sus icónicas "casas colgadas". Estas viviendas, construidas con adobe y entramados de madera, se adosan unas a otras y se aferran al borde del precipicio, desafiando la verticalidad del terreno y creando una estampa única en Castilla y León.

A los pies de la ciudad, el Puente Medieval sobre el río Ebro, con su característica torre defensiva central, sirve como recordatorio de su importancia histórica como paso comercial vital entre el norte y la meseta.