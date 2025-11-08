Tres jóvenes heridos tras colisionar un coche de rally con otro turismo y caer por un talud en León
El vehículo se precipitó unos seis metros
Ical
Tres jóvenes resultaron hoy heridos a consecuencia del accidente de circulación registrado en Lavandera (Cármenes, León) después de que un coche de rally chocase por alcance con otro turismo y cayese por un talud de unos seis metros.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del suceso, ocurrido pasadas las dos de la tarde, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Matallana de Torío.
El helicóptero trasladó a un joven de 23 años al Complejo Asistencial Universitario de León y los otros dos heridos, un chico de 20 y una chica de la misma edad, fueron llevados al mismo centro asistencial en ambulancia de soporte vital básico.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- Fallece un varón de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop de León
- Óscar Puente, sobre los incendios del verano: 'Mañueco estuvo escondido en Cádiz hasta que yo puse un tuit
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Desalojado parcialmente un cuartel de la Guardia Civil debido a las grietas
- Investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León
- ¿Quién es el hombre más rico de Castilla y Léon?
- Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid