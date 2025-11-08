Este pueblo de Castilla y León te hará creer que has vuelto al pasado

Para que no parezca una simple exageración, este pueblo de Castilla y León, ubicado en la provincia de Salamanca ha sido Declarado Conjunto Histórico Artístico. Su nombre es la villa de Candelario.

Laberinto

Uno de los principales atractivos de la villa reside en su conservada arquitectura, la cual está perfectamente adaptada al clima frío y nevado de la sierra. La piedra, la madera y el agua se funden por las calles creando una experiencia sensorial única. Las casas, de fachadas blancas y balcones de madera, flanquean caminos empedrados por los que discurren constantemente las "regaderas", pequeñas canalizaciones de agua proveniente del deshielo de la sierra que refrescan el ambiente y añaden una banda sonora relajante al paseo.

Un símbolo de identidad

El elemento más fotogénico y característico del pueblo son sus famosas "batipuertas". Estas puertas a media altura, que se encuentran en la mayoría de las viviendas, servían antiguamente para ventilar las casas sin permitir la entrada de animales o para resguardarse de la nieve. Hoy en día son el sello de identidad de Candelario y un reclamo para los turistas.

Tradición chacinera

Más allá de su casco urbano, la villa es la puerta de entrada al Espacio Natural Protegido de la Sierra de Candelario. Rutas de senderismo con impresionantes vistas, como la que asciende a la Plataforma del Travieso, esperan a los amantes de la naturaleza.

El pueblo también es famoso por su arraigada tradición chacinera. Para conocer este pasado, el Museo Casa Chacinera es una visita obligada, donde se recrea fielmente la vida y el proceso de elaboración de embutidos de antaño. La gastronomía local, rica en productos ibéricos y platos de cuchara, es el broche de oro a una visita inolvidable.

Eventos y cultura viva

A lo largo del año, el pueblo mantiene vivas sus tradiciones. Destaca la Boda Típica de Candelario, una recreación histórica que se celebra en agosto y en la que los vecinos se visten con los trajes tradicionales, ofreciendo un espectáculo cultural único.