Mañueco define a los alcaldes como los "pilares más firmes" de los pueblos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ensalza el papel de los regidores municipales al considerarles los "pilares más firmes" y el "alma" de los pueblos, más si cabe en unos tiempos en los que la política se ha convertido en "espectáculo y ruido", dijo. "Todos vosotros dignificáis la labor de gobernar y siempre rendís cuentas", apostilló.

Durante su intervención en el acto institucional por el Día de la Provincia de Valladolid 2025, que tuvo lugar en la Casa de las Artes de Laguna de Duero, Fernández Mañueco aseguró que esta tierra y esta provincia "tiene empuje", un elemento que se "consigue entre todos", ya que aquí "somos más de hacer que de prometer y de lograr resultados y no gestos". "Aquí somos más de nueces que de ruido", afirmó para instar a que se siga con el impulso de estos valores para "alcanzar grandes metas", como recoge Ical. El presidente del Ejecutivo autonómico recordó sus etapas como alcalde y responsable de Diputación, por lo que trasladó saber lo que significa una institución provincial, a lo que, añadió, "hacéis una labor impagable". A este respecto, Fernández Mañueco dejó claro que hay multitud de motivos para sentirse orgullosos de una provincia como la de Valladolid.

Riqueza

Así, subrayó que Valladolid cuenta con una "gran riqueza histórica, cultural y natural", y una excelencia enológica, con cinco denominaciones de origen. Además, Fernández Mañueco remarcó su potencial en sectores como la automoción y la agroalimentación, que han contribuido a que, en 2024, Castilla y León "haya liderado el crecimiento de las exportaciones y de la producción industrial", relató.

En línea con el Proyecto de Presupuestos para 2026, el presidente del Gobierno autonómico destacó que la inversión real para Valladolid aumenta un 6,2 por ciento hasta alcanzar los 146 millones de euros, con el objetivo de consolidar el desarrollo económico de esta provincia y garantizar su estabilidad, puntualizó.

Medidas de la Junta

Alfonso Fernández Mañueco también mencionó algunas medidas del Ejecutivo autonómico que ya están en funcionamiento, como la tarjeta Buscyl que facilita la movilidad gratuita en todas las líneas dependientes de la Junta. Así, explicó que en la provincia de Valladolid ya la utilizan 145.000 personas, que han realizado más de 600.000 desplazamientos sin coste en las 300 rutas interurbanas y metropolitanas.

No se olvidó de los servicios sociales o la educación, de la que dijo que Castilla y León está entre las mejores del mundo, donde incidió en la gratuidad de 0 a 16 años, así como en vivienda, con las ayudas al alquiler, que han beneficiado este año a más de 4.800 hogares vallisoletanos, cubriendo hasta el 75 por ciento de la renta en el caso de jóvenes en el medio rural, aseveró el presidente de la Junta en compañía del presidente de la Diputación, Conrado Íscar.