La Junta confía a Indra por 5,1 millones la recogida y tratamiento de los resultados de las próximas autonómicas de Castilla y León
La Junta prepara licitaciones para la compra de material y otros servicios
J.A. / ICAL
La Junta de Castilla y León pone en marcha la maquinaria electoral ante la cercanía de las autonómicas de marzo de 2026. En concreto, será la compañía Indra la que se encargará de la recogida, procesamiento y difusión de los resultados que arrojen las urnas el próximo año, tras hacerse con un contrato de 5,15 millones de euros (IVA incluido) al que le seguirán otros para el suministro de diferente material de papelería y servicios que sumarán otros 1,5 millones más.
La Consejería de la Presidencia es la que coordinará todos los recursos, trámites y actuaciones necesarios de las duodécimas elecciones a las Cortes, que se celebrarán cuatro años después de las últimas del 13 de febrero de 2022, las primeras que se anticiparon respecto del calendario habitual y que han provocado que esta cita no coincida con las municipales como sucedía hasta entonces.
