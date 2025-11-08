Fallece una joven de 22 años en un accidente en Salamanca

Una joven de 22 años falleció esta madrugada en Salamanca tras la salida de vía de un turismo en la calle Calzada de Medina, a la altura del número 81. El siniestro se produjo en torno a las 4.50 horas, cuando varias llamadas alertaron al 1-1-2 de que el vehículo había abandonado la calzada y sus tres ocupantes permanecían atrapadas en el interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y los Bomberos de Salamanca, además de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico. Una vez en el punto, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una de las ocupantes, una mujer de 22 años.

El personal sanitario atendió también a otras dos jóvenes, de 25 y 19 años, que fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital de Salamanca, una en UVI móvil y la otra en ambulancia de soporte vital básico.