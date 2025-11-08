Castilla y León pide más oposiciones a secretario-interventor de Ayuntamiento

El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, denunció de nuevo el "gran déficit" que sufren los pequeños ayuntamientos de Castilla y León de secretarios-interventores y exigió al Estado que haga "todo lo posible" por "promocionar" estas oposiciones, para que "nuestros jóvenes estudiantes, al acabar sus carreras, sobre todo de Derecho o de Económicas, pudieran tener la inquietud por acceder a este tipo de trabajos". González Gago dejó claro que uno de los "principales problemas" que sufren los municipios es precisamente la falta de secretarios cuando es "un puesto de obligada existencia, de obligada cobertura y además es un alto funcionario dentro de la corporación local". Precisó que de los 2.248 municipios de la comunidad, más de 2.000 tienen menos de 1.000 habitantes, y "en todos ellos necesariamente por ley tienen que contar con este puesto de habilitación nacional para poder funcionar".

Interinidad

En este sentido, concretó que en la actualidad hay sólo 1.112 puestos habilitados nacionales de secretarios, con un 42 por ciento de interinidad, con servicio compartido en muchos casos entre varios ayuntamientos.

Luis Miguel González Gago inauguró en la Facultad de Derechos de la UVa la segunda edición del curso de formación para el acceso a la bolsa de interinos para este puesto, que impulsa el Gobierno regional, con 1.100 participantes de toda la Comunidad, como recoge Ical. Gago remarcó el "esfuerzo" desarrollado por la Junta por descentralizar el proceso de bolsa en las nueve capitales de provincia.