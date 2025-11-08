La AEMET prevé episodios de niebla este fin de semana en Castilla y León, que no registrará lluvias

El otoño, al igual que pasa con la primavera, es una estación con meteorología muy cambiante. Mientras que una mañana puede brillar el sol -aunque cada día que pasa con menos fuerza-, pocas horas después el cielo se puede encapotar y traer fuertes lluvias. Con esas diferencias palpables en apenas unas horas, dibujar las variaciones climatológicas a lo largo de un mes como noviembre es un trabajo de alta orfebrería. Este año no iba a ser menos, encadenando episodios de mal tiempo con jornadas mucho más placenteras, como las de este fin de semana en Castilla y León... Si no fuera por una invitada sorpresa: la niebla.

Previsión para la noche del sábado al domingo en Castilla y León / AEMET

Salvo sorpresas de última hora, ninguna de las nueve provincias de la Comunidad espera precipitaciones para este fin de semana, aunque la probabilidad de episodios puntuales de esta índole se elevará hasta el 25% durante las últimas horas del domingo en la mitad occidental de Castilla y León. Esta previsión es solamente un adelanto de lo que podría llegar el lunes, cuando las provincias del oeste (León, Zamora y Salamanca) estarán por encima del 50% de probabilidad de lluvia durante las primeras horas del día, trasladándose durante la tarde estas posibles precipitaciones a la otra punta de Castilla y León.

En cualquier caso, la lluvia no debería ser un problema para los castellano-leoneses durante el fin de semana, que se deberán preocupar de otro invitado habitual de las épocas más frías del año: la niebla. En algún momento de la madrugada que va del sábado al domingo, todas las provincias de Castilla y León vivirán episodios de niebla. Especialmente duraderas serán en Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid y Soria; donde no desaparecería hasta bien entrada la mañana. Por suerte, estos problemas serán solamente cosa de una noche, salvo en algunas zonas de Soria, donde podrían repetirse durante la siguiente madrugada.

Días placenteros, noches frías

La llegada de lo más crudo del otoño ha significado una bajada importante de las temperaturas durante las noches, como también ocurrirá en los próximos días. Aun así, únicamente Soria estará por debajo de los 0º C en algún punto de sus periodos nocturnos, siempre y cuando tengamos en cuenta las nueve capitales de provincia. En el resto, las mínimas se ubicarán este domingo entre los 0º C y los 2º C, por lo que el frío será un acompañante más. De cara a las horas centrales del día, el mercurio se elevará de manera considerable, oscilando las máximas entre los 11º C de León y los 16º C de Salamanca.