Desalojado parcialmente un cuartel de la Guardia Civil debido a las grietas
La atención al ciudadano se mantiene garantizada en las instalaciones, mientras se realizan estudios detallados sobre la estructura afectada
Ical
El Cuartel de la Guardia Civil de Guardo fue desalojado de forma parcial tras detectarse grietas en uno de sus muros el pasado miércoles 5 de noviembre. Un arquitecto colegiado revisó las fisuras inicialmente, lo que llevó a ordenar el desalojo provisional de los residentes por posible riesgo para su seguridad.
Al día siguiente, los Servicios Técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil realizaron una inspección exhaustiva del edificio. Como resultado, se determinó la necesidad de llevar a cabo estudios más profundos, mientras se mantuvo el desalojo especialmente en la zona de viviendas, que es la más afectada por las grietas, aseguraron a Ical fuentes del mismo cuerpo.
A pesar de la situación, el área destinada a la atención al ciudadano fue declarada segura, por lo que todos los servicios de la Guardia Civil continúan prestándose con normalidad en las propias instalaciones del acuartelamiento.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Fallece un varón de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop de León
- Óscar Puente, sobre los incendios del verano: 'Mañueco estuvo escondido en Cádiz hasta que yo puse un tuit
- Investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León
- ¿Quién es el hombre más rico de Castilla y Léon?
- Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
- Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos