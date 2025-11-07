Desalojado parcialmente un cuartel de la Guardia Civil debido a las grietas

El Cuartel de la Guardia Civil de Guardo fue desalojado de forma parcial tras detectarse grietas en uno de sus muros el pasado miércoles 5 de noviembre. Un arquitecto colegiado revisó las fisuras inicialmente, lo que llevó a ordenar el desalojo provisional de los residentes por posible riesgo para su seguridad.

Al día siguiente, los Servicios Técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil realizaron una inspección exhaustiva del edificio. Como resultado, se determinó la necesidad de llevar a cabo estudios más profundos, mientras se mantuvo el desalojo especialmente en la zona de viviendas, que es la más afectada por las grietas, aseguraron a Ical fuentes del mismo cuerpo.

A pesar de la situación, el área destinada a la atención al ciudadano fue declarada segura, por lo que todos los servicios de la Guardia Civil continúan prestándose con normalidad en las propias instalaciones del acuartelamiento.