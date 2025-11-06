Los yacimientos arqueológicos, un tesoro vivo y a veces olvidado en Castilla y León

Cuando se habla del patrimonio histórico de Castilla y León, muchas veces se usa el término 'tesoros'. No es menos cierto que en muchas ocasiones se añade el término 'olvidados', pues para el gran público son zonas desconocidas. En el ámbito de los yacimientos arqueológicos, son de sobra conocidos los restos de Atapuerca, en Burgos, pero la lista de las nueve provincias que conforman la comunidad autónoma se puede alargar muchísimo más. Siguiendo incluso por las más cercanas a la joya de la corona, se puede confeccionar una serie de visitas casi obligadas para cualquier amante de los orígenes de la civilización en estas tierras.

Sin salir de Burgos, habrá que desplazarse poco más de una hora en coche para llegar hasta Clunia Sulpicia. Este asentamiento romano esconde restos de uno de los mayores teatros de Hispania o de recintos termales, que van desde el Siglo I antes de Cristo hasta el Siglo V después de Cristo. Junto a todo ello, también se edificó siglos después la Emita de Nuestra Señora de Castro. Otro de los lugares más emblemáticos de la arqueología castellano-leonesa llevará a los turistas hasta Garray (a pocos kilómetros de Soria), donde se encuentra Numancia. Ubicada en lo alto de una loma, como era costumbre en la Antigüedad, es recordada por la resistencia numantina frente a Roma.

En el caso de Zamora, otra de las provincias con una riqueza arqueológica por encima de lo habitual en el resto del país, la visita obligada es la del Castro de Las Labradas, en Arrabalde. Aunque la mayor parte de su tesoro se encuentra en el Museo de Zamora, aún se pueden ver 'in situ' parte de sus murallas... e incluso una zona preparada para la escalada. Saltando de una provincia a otra de sus colindantes, Las Médulas son el yacimiento arqueológico más conocido de León, que todavía conserva las bellas 'heridas' que los romanos hicieron en el terreno para extraer oro, declaradas en 1997 como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Riqueza muy repartida

Una de las zonas arqueológicas de la Antigüedad mejor conservada es el Castro de Yecla la Vieja (siglos V a II a.c), ubicado junto a la moderna localidad salmantina de Yecla de Yeltes. Con restos de la cultura vettona, su estado de conservación es extraordinario en comparación con otros restos similares, conservando incluso escritos latinos en piedra. Con similares características, aunque aún más antiguo es el Castro de Las Cogotas (Ávila, siglos VIII a II a.c.), donde se encontraron vestigios tanto de la Edad del Bronce como de la Edad del Hierro, permitiendo conocer la vida en la zona antes de la llegada de los romanos.