Remiten las tormentas en Castilla y León... por poco tiempo

El pasado miércoles 5 de noviembre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo por lluvias ante la previsión de más de 15 litros por metro cuadrado, y también por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en siete de las nueve provincias de Castilla y León.

La meteorología ha sido más apacible en la jornada del 6 de noviembre, con la remisión de las lluvias en casi la totalidad de la región, salvo algunos puntos en la provincia de Burgos, y a pesar de haber tenido los cielos cubiertos buena parte del día.

Sin embargo, parece que las tormentas regresarán este fin de semana, al menos en el este de Castilla y León. Burgos, Soria y Segovia presentarán cielos nubosos, que evolucionarán en forma de tormentas, tal y como avanza la Aemet. Las probabilidades de lluvia oscilan entre un 65 y un 95 por ciento en esta parte de la región

En el centro y oeste de la comunidad la niebla será el elemento climatológico que obtenga más protagonismo, incidiendo en mayor medida en Valladolid, Zamora y Salamanca. Precisamente en esta última también habrá cielos cubiertos, pero con escasa probabilidad de precipitaciones.

Predicción de la Aemet para el 8 de noviembre. / Aemet

Predicción meteorológica

En términos generales, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un sábado 8 de noviembre con cielos nubosos en el este de Castilla y León y las zonas de montaña, con probabilidad de precipitaciones débiles que tenderán a remitir por la mañana, salvo en el norte, donde se mantendrán hasta la tarde. Al final del día la tendencia será que los cielos se vayan despejando.

En cuanto a la cota de nieve, se situará por encima de los 1600 y 1900 metros. También se esperan brumas y algún banco de niebla, con las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o también con ligeros descensos. En las zonas de montaña se esperan heladas débiles y el viento soplará folojo del oeste al norte y fuerte en montañas del este.