Detenido por amenazar con una navaja al dueño de un comercio en Salamanca tras negarle un cambio

La Policía Nacional detuvo en Salamanca a un hombre acusado de amenazar con una navaja al propietario de un establecimiento situado en la carretera de Ledesma después de que este se negara a cambiarle un producto cuyo envoltorio estaba abierto.

Los hechos ocurrieron a mediodía, cuando el varón entró en el local solicitando la devolución de un conector. Tras comprobar que el envase estaba abierto y que el dispositivo había sido utilizado, el dependiente le explicó que no era posible realizar el cambio, momento en el que el cliente comenzó a vociferar, amenazándolo y tratando incluso de coger dinero de la caja registradora sin conseguirlo.

Denuncia

Según la denuncia, el hombre salió de detrás del mostrador y sacó una navaja de su bolsillo, abriéndola y haciendo gestos como si fuera a usarla. Alertados por una llamada, los agentes acudieron al establecimiento y localizaron al individuo, que continuaba alterado en el interior del local. Durante la inspección de seguridad, los policías encontraron la navaja entre sus pertenencias, procediendo a su intervención.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de amenazas y lo trasladaron a dependencias policiales junto con el arma incautada. Tras completar las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la ciudad.