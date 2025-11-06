Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por amenazar con una navaja al dueño de un comercio en Salamanca tras negarle un cambio

El hombre trató de coger dinero de la caja registradora y llegó a intimidar al dependiente con el arma blanca

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Ical

Salamanca

La Policía Nacional detuvo en Salamanca a un hombre acusado de amenazar con una navaja al propietario de un establecimiento situado en la carretera de Ledesma después de que este se negara a cambiarle un producto cuyo envoltorio estaba abierto.

Los hechos ocurrieron a mediodía, cuando el varón entró en el local solicitando la devolución de un conector. Tras comprobar que el envase estaba abierto y que el dispositivo había sido utilizado, el dependiente le explicó que no era posible realizar el cambio, momento en el que el cliente comenzó a vociferar, amenazándolo y tratando incluso de coger dinero de la caja registradora sin conseguirlo.

Denuncia

Según la denuncia, el hombre salió de detrás del mostrador y sacó una navaja de su bolsillo, abriéndola y haciendo gestos como si fuera a usarla. Alertados por una llamada, los agentes acudieron al establecimiento y localizaron al individuo, que continuaba alterado en el interior del local. Durante la inspección de seguridad, los policías encontraron la navaja entre sus pertenencias, procediendo a su intervención.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de amenazas y lo trasladaron a dependencias policiales junto con el arma incautada. Tras completar las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la ciudad.

TEMAS

