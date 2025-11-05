Vox llevará a Carriedo el "gurruño" que tiró Mañueco

Vox llevará el “gurruño” que ya rechazó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate de política general de marzo a la reunión anunciada para el viernes, 14 de noviembre, con el portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sobre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. Lo harán para que “lo planche” y “desarrugue”, si bien su portavoz en las Cortes, David Hierro, ya avisó de que tendrán que elegir entre negociar con la “banda criminal de Cerdán”, en referencia al PSOE, o con quienes sientan a los socialistas en “los banquillos”.

En una comparecencia este miércoles en las Cortes, Hierro denunció que la Junta no les ha convocado formalmente a la reunión, ya anunciada a los medios de comunicación para el 14 de noviembre, lo que señaló se producirá antes de que terminen las comparecencias de los consejeros para explicar los detalles de las cuentas ante la Comisión de Economía y Hacienda, que se producirán entre el lunes 10 y el viernes de esa semana, en sesiones de mañana y tarde.

"No nos deja escuchar a los consejeros"

“El gobierno de la Junta no nos deja escuchar a los consejeros”, señaló el portavoz de Vox, quien recordó que la Junta ya ha comunicado que se reunirá con los grupos el 14, cuando deben celebrarse dos comparecencias, y el 17 de noviembre, fecha en la que expira a las 14.00 horas el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que se debatirán y votarán en bloque en un pleno monográfico el 20 de noviembre.

Por tanto, David Hierro señaló que Vox tiene el “dilema” de escuchar lo que se diga por parte de los consejeros para convencerles sobre la bondad de los presupuestos de las “nueces", que consideró más bien de ”las castañas", o de acudir a la reunión con Fernández Carriedo. Su grupo recalcó, pretendía fijar una posición sobre las cuentas, que “en principio” no les gustan “nada de nada”, una vez se produjeran las comparecencias. "Voluntad de acuerdo sí, derecho de pernada ninguno", advirtió.