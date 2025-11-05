La ruta de siete días diseñada por los monumentos de Castilla y León: un museo al aire libre

Castilla y León es un auténtico museo al aire libre. La comunidad autónoma con más provincias de España están, todas ellas, repletas de historia, arte y paisajes únicos. Hoy nos centramos en su patrimonio para dar luz a una ruta diseñada por ChatGPT por los monumentos más visitados de la región. Está pensada para una semana de vacaciones, aunque puedes adaptarla a tus necesidades y gustos sin problema. Vayas donde vayas, te gustará.

ITINERARIO SIETE DÍAS Día 1–2: Burgos – Palencia Día 3: León – Zamora Día 4: Salamanca Día 5: Ávila – Segovia Día 6–7: Valladolid – Soria

Aquí va la selección de monumentos conforme al itinerario diseñado por la Inteligencia Artificial:

Burgos: la Catedral

Es una de las catedrales góticas más impresionantes así que es impensable recalar en Burgos sin visitarla. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Allí reposan el Cid Campeador y Doña Jimena. Además, puedes subir a la torre para tener una panorámica espectacular de la ciudad. El tiempo aproximado de la visita es de 2 a 3 horas.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Ávila: la muralla

La única ciudad del mundo con una muralla medieval completa y transitable. Está intacta desde el siglo XI y consta de 2,5 kilómetros que puedes recorrer a pie. Tiene 88 torres y 9 puertas rodeando el casco histórico. Al atardecer es el momento más bonito para disfrutarla. El tiempo aproximado de la visita es una hora y media.

Segovia: el acueducto y el Alcázar

Es el acueducto romano más perfecto conservado en el mundo, por eso se dice que Segovia es la ciudad donde la ingeniería romana toca el cielo. Es el símbolo de la ciudad y, según la leyenda, lo construyó el diablo en una sola noche. A mayores del acueducto, yo que tú no me perdería una visita al Alcázar, un castillo de cuenta que inspiró a Walt Disney.

Agencia Atlas

Salamanca: Pontificia, Casa de las Conchas, Universidad y Plaza Mayor

La Universidad de Salamanca es, quizá, lo que más represente a la ciudad... sí, hay mil cosas más, lo sabemos. Pero lo cierto es que es famosa por su rana esculpida y por ser la más antigua de España. Además de la USAL, la Pontificia es una auténtica joya aunque tendrás que pagar por verla por dentro. Están muy cerca entre ellas, como también lo está la Casa de las Conchas y la Plaza Mayor, donde puedes terminar la ruta y sentarte en una de sus terrazas a descansar.

El tiempo aproximado de la visita es medio día aunque obviamente puedes estar dos días allí y seguir viendo maravillas.

Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: Agencias

León: La Catedral y San Isidoro

Es una joya del gótico con más de 1800 metros cuadraros de vidrieras medievales. Es conocida como "la casa de la luz". Si puedes, visita también la Basílica de San Isidoro con el Panteón de los Reyes, al que muchos llaman "la Capilla Sixtina del románico".

Zamora: ahora, con las Edades del Hombre

Si hay algo que en este momento no te puedes perder en Zamora si visitas la ciudad es la exposición de arte religioso de Las Edades del Hombre, titulada "EsperanZa". Aquí tienes una guía práctica con todos los detalles. Además, no puedes olvidar que estás en la ciudad con mayor concentración de templos románicos del mundo así que visita todos los que puedas. Dicen que en Zamora no hay distancias y es totalmente cierto. Están todas muy cerca unas de otras. Entre visita y visita, estaría genial un descanso en el llamado Mirador del Troncoso con unas vistas de ensueño. Y no te olvides tampoco de hacer una foto en la Cuesta de Balborraz, junto a la Plaza Mayor.

Alejandra Bonel García / Fernando Esbec

Palencia: Cristo del Otero y Catedral

Palencia cuenta con "La Bella Desconocida", es decir, su catedral de San Antolín. Es muy sobria en su apariencia externa pero por dentro es la tercera catedral más grande de España, solo detrás de la de Sevilla y Toledo.

Valladolid: San Pablo y Campo Grande

La joya del gótico isabelino se llama iglesia de San Pablo y allí fue bautizado Felipe II. Valladolid fue la capital oficial de España entre los años 1601 y 1606, durante el reinado de Felipe III. El monarca trasladó la Corte de Madrid a Valladolid. Si acudes, date un paseo por el Campo Grande y termina la tarde tapeando en la zona de la Catedral.

Soria: San Juan de Duero y Numancia

La provincia menos poblada de España y una de las más despobladas de Europa. No puedes perderte allí el claustro de San Juan de Duero, con arcos entrelazados únicos en Europa. La verdad que parece sacado de un decorado árabe o bizantino. También, acércate al yacimiento de Numancia, símbolo de resistencia frente a Roma.