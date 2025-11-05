Fallece un varón de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop de León
Todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales
Europa Press
León
Un varón de 83 años falleció alrededor de las 14.10 horas de ayer en un sex shop de León capital mientras visionaba una película en una cabina.
El suceso se produjo en un establecimiento erótico de la calle Santo Tirso y fue el regente del sex shop el que se percató de que el octogenario había fallecido al ver que tardaba en salir y abrir la cabina.
De manera inmediata llamó a la Policía y se activó el protocolo establecido para este tipo de sucesos, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.
Todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, aunque se procederá a practicar la autopsia en las próximas horas.
