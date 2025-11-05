Fallece un trabajador al caer desde unos 8 metros desde el tejado de una nave de Valverde (Segovia)
Europa Press
Un trabajador de 40 años ha perdido la vida este miércoles tras caer desde un tejado de una nave industrial, a unos ocho metros de altura, en la localidad segoviana de Valverde del Majano, según han informado fuentes del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2.
A las 10.13 horas una llamada al Servicio de Emergencias ha alertado de la caída de un trabajador desde un tejado a una altura de unos 8 metros, a la altura del número 25 de la calle Roble de la localidad segoviana.
Según las indicaciones del alertante, la víctima se encuentra inconsciente.
Confirmación del fallecimiento
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil (COS) de Segovia y de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y un equipo médico de la zona.
En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del trabajador, un varón de unos 40 años.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Óscar Puente, sobre los incendios del verano: 'Mañueco estuvo escondido en Cádiz hasta que yo puse un tuit
- Investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León
- ¿Quién es el hombre más rico de Castilla y Léon?
- Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
- Este es el pueblo de Castilla y León que tiene más librerías que bares