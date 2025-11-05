Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos

El empresario zamorano Gregorio Álvarez, presidente y fundador del Grupo Ibereólica, reconoció hoy que fue el propio exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, con quien mantuvo dos reuniones, quien le recomendó acudir a socios locales para poder desarrollar sus proyectos de parques eólicos.

Gregorio Álvarez, que esta mañana declaró como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado caso de la ‘trama eólica’, aseguró que hasta el año 2003 sus proyectos eólicos de la provincia de Zamora se tramitaron con “diligencia”, lo que le permitió poner en marcha tres parques con una potencia global de 150 megavatios.

No obstante, este empresario, que el pasado año recibió el premio Zamorano Ilustre, galardón convocado por la Fundación Caja Rural de Zamora, reconoció que, a partir de 2003 todos sus proyectos, incluidos los que tenía en otra provincia, fueron “paralizados radicalmente”. Ante esta situación y aprovechando su amistad con Pedro José Ballvé, entonces presidente de Campofrío, le pidió que mediara con Tomás Villanueva y que le concertara una reunión.

Álvarez también afirmó que mantuvo dos reuniones con Villanueva, en las que le explicó que había muchos proyectos que se estaban intentando meter en planificación, a la vez que le aconsejó contar con socios locales. En este sentido, indicó que nunca llegó a entender esta sugerencia dado que él era zamorano y ya había demostrado su compromiso con la provincia, con la construcción de tres parques.

"Se me forzó a tener socios locales"

En su declaración, también indicó que fueron los responsables del Ente Regional de la Energía (EREN) y el director general de Energía y Minas, en concreto Tomás Ciria y Ricardo González Mantero, quienes le propusieron como socios locales a Collosa y a una empresa participada por Arranz Acinas y el Grupo Antolín. “Sin lugar a dudas, y aunque no los necesitaba, se me forzó a tener socios locales”, se lamentó Álvarez.

En su declaración también confirmó que aunque nunca se entrevistó con Rafael Delgado, los responsables del EREN le trasladaron que era “quien repartía el bacalao”.

Finalmente, explicó que después de no entenderse con Collosa, llegó a un acuerdo con Arranz Acinas y el Grupo Antolín, acuerdo que fue remitido al Ente Regional de la Energía, aunque finalmente no logró ninguna autorización más, a pesar de tener comprados varios aerogeneradores, que luego los pudo utilizar en proyectos desarrollados en Chile.

En la sesión de hoy también declaró Pedro José Ballvé, que confirmó que Gregorio Álvarez le pidió que intercediera ante Tomás Villanueva para agilizar sus proyectos, aunque reconoció que su mediación resultó “nula”.