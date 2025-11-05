Alerta amarilla en siete provincias de Castilla y León por lluvias, tormentas y rachas de viento de hasta 90 km/h
Las intensas lluvias podrían dejar acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado
Europa Press
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado, tormentas y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en siete provincias de Castilla y León.
Los avisos estarán activos hasta las 21.59 horas en el sur de Ávila y en el sistema central y el sur de Salamanca ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en doce horas.
Hasta las 16.59 horas estarán activos los avisos por rachas máximas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, que localmente podrán superar los 90, en las mesetas de Burgos, Valladolid y Palencia.
Rachas fuertes de viento
Por su parte, los avisos de nivel amarillo estarán activos hasta las 17.59 horas en las mesetas de Ávila, Salamanca y Segovia, donde se prevén rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.
Hasta la misma hora estarán activos los avisos por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora en el sistema central de Ávila, Salamanca y Segovia, la cordillera cantábrica de León y Palencia y el sur de Salamanca.
Más tarde, a las 21.59 horas, finalizarán los avisos de nivel amarillo en el sur de Ávila y Salamanca y en el sistema central de Salamanca, donde no se descartan rachas de viento fuertes o muy fuertes y granizo.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- Este lugar de Castilla y León ha sido esta noche el más frío de toda España: 5 grados bajo cero
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Óscar Puente, sobre los incendios del verano: 'Mañueco estuvo escondido en Cádiz hasta que yo puse un tuit
- Investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León
- ¿Quién es el hombre más rico de Castilla y Léon?
- Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
- Este es el pueblo de Castilla y León que tiene más librerías que bares