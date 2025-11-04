Mañueco y Rueda critican la "parálisis" y "bloqueo" del Gobierno pero creen que Sánchez intentará seguir "resistiendo"

Los presidentes de la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, criticaron hoy la “parálisis” y el “bloqueo” del país por la falta de mayorías del Gobierno de Pedro Sánchez, tras la ruptura de relaciones con Junts, a lo que unieron los escándalos por presuntos casos de corrupción, si bien ambos aseguraron que el dirigente socialista intentará seguir “sobreviviendo” y “resistiendo” en La Moncloa.

En la segunda edición del Foro Ancares, que se celebra en Lugo con el lema ‘Los retos del noroeste’, Fernández Mañueco aseguró que Sánchez convocará elecciones generales cuando más le interese, como en su opinión hizo en 2023, cuando hizo que los españoles votaran en el mes de julio. A su juicio, “esta legislatura no tenía sentido” y la constatación es la ruptura de Junts con el PSOE, que ha dejado al Gobierno sin apoyos.

Desigualdad

Asimismo, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León aseguró que el Gobierno de Sánchez ha estado “sometido” al “chantaje” de los independentistas, que le han exigido los indultos, la amnistía o la “desigualdad” en la financiación autonómica. Todo ello, añadió, ha supuesto la “ruptura” de los "consensos básicos", si bien apuntó que ahora el Ejecutivo central se ve inmerso en un “bloque permanente”, que impide avanzar en la política energética, lo que aseguró provoca que se pierdan inversiones y “miles” de empleos.

En ese sentido, Fernández Mañueco apuntó también a la “corrupción” que rodea al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE por las investigaciones abiertas a su mujer, su hermano, los dos últimos secretarios de Organización del partido o el exasesor Koldo García, entre otros. “Cada día nos encontramos con una noticia, que ya no sabemos si es verdad o mentira”, dijo para añadir que esta situación es percibida en el exterior como en España. “Nadie se cree lo que está ocurriendo”, sentenció.

Temas estratégicos

Por su parte, el presidente gallego insistió en la importancia de contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pues los actuales son los aprobados para 2023, y puso de ejemplo la gestión de una empresa. Esto, insistió, repercute en “temas estratégicos” e impide acometer nuevas inversiones en infraestructuras en los territorios.

Además, Alfonso Rueda denunció que los ministros no atiendan a los presidentes para afrontar cuestiones que requieren “ir de la mano”, como los proyectos del Pacto Social por el Clima, lo que deja en el aire -dijo- la llegada de 9.000 millones de euros. A todo ello, se suma el “ambiente judicial” y los “escándalos”, si bien señaló que su convicción es que el presidente del Gobierno va a intentar llegar al final de la legislatura en 2027, si bien señalo que otra cosa es que pueda hacerlo.