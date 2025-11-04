Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León

Fuentes de la investigación apuntan a una automutilación

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil.

Europa Press

León

La Guardia Civil investiga en la localidad leonesa de Lorenzana el hallazgo del cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, el cuerpo fue localizado el pasado domingo por la tarde y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a un suceso autolítico.

La víctima tenía los genitales desmembrados, si bien fuentes de la investigación apuntan a una posible automutilación.

