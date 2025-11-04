Castilla y León lidera la subida del desempleo en octubre

El número de desempleados se incrementó en octubre en Castilla y León en 2.545 personas, lo que supone un incremento del 2,60 por ciento sobre el mes de septiembre, hasta un total de 100.568 personas. El comportamiento de la Comunidad fue peor que el registrado a nivel nacional, donde el paro total registrado se situó en 2.443.766, tras una subida del 0,91 por ciento, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Ical.

Por el contrario, en términos interanuales desempleo registró una caída en la Comunidad del 4,58 por ciento, dado que en los últimos 12 meses un total de 4.823 castellanoleoneses abandonaron las listas del paro. A nivel nacional y respecto a septiembre de 2024, el paro cayó en 158.266 personas, lo que supone un 6,06 por ciento menos de desempleo.

El paro registrado en octubre sube en las 17 comunidades autónomas. Las mayores subidas en cifras absolutas están encabezadas por Castilla y León (2.545), Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423).